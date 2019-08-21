СМИ: Макрон поддерживает Трампа в его решении пригласить Россию в G7

Американский и французский лидеры сошлись на том, что президента РФ Владимира Путина необходимо позвать на саммит в 2020 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу пригласить Россию на саммит "Большой семёрки", сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В ходе телефонной беседы, о которой заявил источник агентства, американский и французский лидеры сошлись на том, что президента России Владимира Путина необходимо позвать на саммит "Большой семёрки" в 2020 году.

Напомним, накануне Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8.

Ранее в летней резиденции французских президентов, форте Брегансон, прошла трёхчасовая встреча Путина и Макрона. Французский лидер выразил уверенность, что Россия имеет европейское будущее.