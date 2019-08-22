"Роскачество" назвало дефектные модели электрочайников

Специалисты "Роскачества" изучили работу 30 моделей электрических чайников и рассказали, какие популярные бытовые приборы не прошли проверку на безопасность. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Для начала эксперты проверяли бытовые устройства стоимостью от 487 до 7880 рублей по 159 показателям качества и безопасности. В частности, были исследованы влагостойкость, динамические перегрузки по напряжению, защита от поражения током и защита от доступа к токоведущим частям приборов.

Все модели успешно прошли тестирования, однако по меньшей мере у пяти электрочайников были выявлены недостатки. Так, у прибора "Эльбрус" не сработал термовыключатель при выкипании воды, а у модели Delta Lux DL-1057 из дна протекала вода.

Кроме того, в чайнике Scarlett SC-EK18P44 из-под кнопки выходил пар, а значит, при его эксплуатации легко обжечься. Также следует быть осторожным с прибором BBK EK 1705S — из него выплёскивалась вода при закипании.

Также специалисты отметили, что бытовые устройства Scarlett SC-EK18P44, BBK EK 1705S и Centek СТ-1068 при кипячении воды выделили в воду образования, которые могут окисляться и образовывать в организме вредные вещества. Что касается появления формальдегида после кипячения, то он был обнаружен в воде восьми из 30 чайников.

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