Каждый четвёртый россиянин боится увольнения

Около четверти россиян (24%) боятся увольнения, кроме того, четверть респондентов считает, что в их профессиональной области сложно найти работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.

8% респондентов ответили, что на текущем месте работы существует угроза увольнения, 16% считают, что такая вероятность присутствует, а 32% думают, что она, наоборот, "скорее всего, отсутствует". В свою очередь 34% твёрдо уверены в том, что увольнение им не грозит. Ещё 11% не выразили однозначного мнения.

Кроме того, 69% россиян думают, что им будет тяжело найти новую работу в своей профессиональной области. 27% респондентов склоняются к тому, что поиск работы действительно сложная задача, 42% считают, что это скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% среди опрошенных ответили, что для них поиск работы — простое дело. Ещё 11% воздержались от ответа.

Также россияне рассказали, насколько критично для них найти работу в данный момент. Безусловную необходимость в трудоустройстве выразили 35% опрошенных, ещё 38% склоняются к тому, что это скорее критично, ещё 18% — что это скорее не критично. Ещё 5% заявили, что крайней нужды в поиске работы не испытывают.

Согласно результатам исследования, эксперты выяснили, что помимо основного места работы более четверти россиян (29%) рассматривают возможность поиска подработки в ближайшие три месяца, 22% — скорее рассматривают такую возможность, а 21% — скорее не рассматривают такой вариант. Ещё 17% не готовы совмещать работу с дополнительным заработком, а 8% заявили, что у них уже есть подработка.

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