На Украине начали подготовку обмена троих россиян

Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключёнными между РФ и Украиной, который должен состояться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина сообщает ТАСС.

— Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена, — сообщил агентству адвокат.

По словам Рыбина, в списке есть и другие лица, однако их фамилии он не уточнил.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Москва и Киев могут обменять моряков и заключённых до конца лета.

Напомним, на Украине Баранов и Одинцов были признаны виновными в дезертирстве и государственной измене и приговорены к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Мефедов, известный по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, обвиняется в сепаратизме. 19 августа россиянин был отпущен под залог.