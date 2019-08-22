Московская семья сурикатов обзавелась потомством — видео

В Московском зоопарке у семьи сурикатов родились детёныши. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
— Сурикаты появились на свет 14 июля, в самый разгар лета. Сейчас им уже почти полтора месяца, они активно исследуют окружающий мир и осваиваются среди своих многочисленных сородичей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что первые две недели зверьки провели в тёплой норе с матерью.
Особенность сурикатов состоит в том, что потомство может давать только одна самка, занимающая доминирующую позицию. Она следит за дисциплиной и решает конфликтные ситуации. Также ей достаётся самая вкусная еда и самые новые игрушки. От работы глава группы освобождена. Московскую семью сурикатов уже в течение четырёх лет возглавляет 10-летняя самка, чьи родители были привезены из ЮАР.
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