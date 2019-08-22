В Хабаровске завели дело на пенсионера, проучившего детей из трубки-плевалки

В Хабаровском крае завели дело на пенсионера, который решил проучить шумных подростков во дворе с помощью трубки-плевалки. Об этом сообщается на официальном портале регионального УМВД России.

В отношении пожилого жителя Краснофлотского района был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Побои".

Теперь пенсионеру, которого полицейские привлекли к административной ответственности за "причинение телесных повреждений", грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Напомним, что в конце июля этого года в одном из дворов по Тихоокеанской улице пожилой мужчина сделал замечание чересчур шумно играющим подросткам. Когда дети не обратили на 70-летнего пенсионера никакого внимания, он "выстрелил" засохшим пластилином в одного из подростков — 12-летнюю девочку, которая в результате получила рану между лопатками.