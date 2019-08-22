Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о сердечном приступе матери

Актриса Мария Шукшина опровергла сообщения о том, что её мать Лидия Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ. Об этом она написала на странице в "Инстаграме".

— Никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, — сообщила актриса.

По словам Шукшиной, написать этот пост её заставила шумиха о состоянии здоровья матери, поднявшаяся в жёлтой прессе. Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с сердцем во время отдыха в Болгарии.

Напомним, что в июне уже сообщалось о госпитализации Федосеевой-Шукшиной.