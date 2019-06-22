Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Известная актриса утром почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в больнице, но её жизни ничто не угрожает. О состоянии актрисы сообщил Лайфу PR-директор её мужа, Бари Алибасова, Вадим Горжанкин.

— Утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую. Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Её жизни ничто не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идёт, — рассказал он.

Горжанкин отметил, что жизни Бари Алибасова тоже ничто не угрожает. Он заверил, что появившаяся в СМИ информация, что основателя группы "На-На" насильно удерживают дома и даже не кормят, не соответствует действительности.

— Я иду на поправку. Ем детское питание "Бабушкино лукошко" и разные диетические каши... Моему здоровью ничего не угрожает, — передал PR-директор слова Бари Алибасова.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.

Ранее Алибасов лишил собственного сына наследства из-за того, что тот пытался заработать на популярности родителя, находившегося на грани жизни и смерти.