Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве

В ночь на 22 июня в Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину, рассказала "Интерфаксу" дочь актрисы Ольга Шукшина.
— Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо, — рассказала Ольга.
По предварительным данным, женщина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы.
Ранее в НИИ имени Склифосовского находился муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов с отравлением химически активным веществом. Он получил серьёзные ожоги пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.
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