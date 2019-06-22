Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве

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Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС/Интерпресс / Александр Николаев

По словам её дочери, знаменитая актриса почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы.

В ночь на 22 июня в Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину, рассказала "Интерфаксу" дочь актрисы Ольга Шукшина.

— Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо, — рассказала Ольга.

По предварительным данным, женщина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы.

Ранее в НИИ имени Склифосовского находился муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов с отравлением химически активным веществом. Он получил серьёзные ожоги пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.

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