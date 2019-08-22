Отец потерявшего руку ребёнка — о врачах: Отправили мучившегося сына домой

Школьнику наложили гипс, а его родителей заверили, что беспокоиться им не о чем.

Отец 11-летнего Егора С., которому из-за врачебной ошибки ампутировали руку, рассказал Лайфу, что в районной больнице с ребёнком не хотели работать, так как были выходные. Из-за этого было потеряно время, когда конечность можно было спасти.

По словам Алексея, 10 августа во время семейного торжества его сын поскользнулся на шарике и упал. У мальчика был открытый перелом, его сразу же повезли в Зерноградскую районную больницу. Там под наркозом школьнику, рука которого дико болела, наложили гипс и отправили домой.

— Я ещё удивился, что там никаких обезболивающих не прописали, как ребёнок будет жить эти два дня с открытым переломом и в гипсе? Я задавал много вопросов доктору, на что получил ответ: "Приезжайте после выходных, сейчас всё равно никто работать не будет, и выпишем направление. Вам не о чем беспокоиться, рука не зарастёт, и не надо будет ещё раз её ломать". Мы поехали домой, Егор вообще не спал, очень мучился от боли, — вспоминает мужчина.

Дома рука ребёнка стала синеть, терпеть боль он не мог. Родители срочно повезли сына в Ростовскую областную больницу. Там врачи, увидев, что рука школьника начала гнить, провели экстренную операцию по спасению руки. К сожалению, помочь мальчику им не удалось. В результате пришлось проводить вторую операцию по ампутации конечности.

— Когда он просыпался, нам сказали, что нужно ему сообщить об ампутации. Мама подошла к нему, а он сказал ей в полусне: "Мамочка, я всё знаю…" Врачи сказали, пока он был в медикаментозном сне, он всё слышал и понимал, — рассказал Алексей.

По словам мужчины, врачи сказали, что руку его сына можно было бы спасти, если бы ребёнка сразу отправили на операцию в областную больницу.

— Ещё у него обнаружили заражение крови. Теперь у меня из головы не выходит фраза доктора из районной: "Приходите через два дня, выходные сейчас". Это халатность врачей нашей больницы! — заявил отец мальчика.

Он подчеркнул, что намерен идти до конца. Сегодня Алексей встречается с адвокатами, вместе с женой мужчина готовится идти в суд.

— Сейчас я готовлю все документы, справки. Когда я пришёл в нашу Зерноградскую районную сфотографировать медкнигу Егора, врачи мне сказали: "Вы же сами отказались от госпитализации?!" Я не понимаю, как можно так врать. Я не подписывал ни одного документа об отказе! — сказал Алексей.