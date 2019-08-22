Работник "Магнита" умер от передозировки наркотиков на совещании

Инспектор по пожарной безопасности скончался в московском офисе, при нем нашли запрещенные вещества.

Инспектор по пожарной безопасности сети магазинов "Магнит" скончался от передозировки наркотиков во время совещания в московском офисе. Об этом сообщает "Пятый канал".

Как рассказывает источник, 27-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание. Сотрудники вызвали скорую, но врачи не смогли спасти сотрудника "Магнита", он умер в больнице.

При осмотре тела полицейские нашли запрещенные вещества, в составе которых был амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

Напомним, ранее появилась информация, что фрик-звезда Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.