В Крыму на вершине Ай-Петри установили российский флаг

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Фото © VK / Сергей Шахов

В Крыму на вершине горы Ай-Петри на высоте около 1,2 километра по случаю Дня флага РФ установили российский триколор. Об этом со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Шахова сообщает РИА "Новости".

Этой традиции уже пять лет, — заявил Шахов агентству.

Он уточнил, что установкой флага занимались сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас". В акции также приняли участие местные жители.

День национального флага в РФ ежегодно отмечается 22 августа по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда проходят торжественные мероприятия. О происхождении российского триколора ранее рассказал историк.

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