В Крыму на вершине Ай-Петри установили российский флаг

В Крыму на вершине горы Ай-Петри на высоте около 1,2 километра по случаю Дня флага РФ установили российский триколор. Об этом со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Шахова сообщает РИА "Новости".

— Этой традиции уже пять лет, — заявил Шахов агентству.

Он уточнил, что установкой флага занимались сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас". В акции также приняли участие местные жители.

День национального флага в РФ ежегодно отмечается 22 августа по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда проходят торжественные мероприятия. О происхождении российского триколора ранее рассказал историк.