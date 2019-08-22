Лётчик-испытатель предложил оставить хвост А321 в качестве мемориала

Магомед Толбоев рассказал, что с такой инициативой могут выступить авиакомпания или сами пассажиры рейса.

Лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев считает, что пассажиры аварийно севшего в поле А321 могут проявить инициативу, чтобы хвост самолёта оставили в Жуковском как памятник.

— Надо поставить. Это и по-православному, и по чести. Сам самолёт оставлять не надо, это не принято, но мы лётчики ставим киль. Киль — это хвост. Это уже или авиакомпания, или люди должны. Это могут инициировать пассажиры за то, что они остались живы, от радости, — цитирует Толбоева "Говорит Москва".

Напомним, ранее начался демонтаж частей самолёта A321, севшего в кукурузном поле в Подмосковье. После этого борт погрузят на автотрейлер и и доставят в Лётно-исследовательский институт имени Громова.