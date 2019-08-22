Путин призвал при росте объёмов угледобычи уделять особое внимание экологии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами угледобывающих регионов страны заявил, что рост объёмов угледобычи не должен вредить природе.
— Необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — опасно и недопустимо, — сказал глава государства.
Российский президент подчеркнул, что рост объёмов угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий и увеличением инвестиций в создание надёжных систем безопасности.
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