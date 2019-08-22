Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле: Бог ей судья

Композитор Игорь Крутой поделился подробностями конфликта с певицей Лаймой Вайкуле и заявил, что латвийская исполнительница знала о его намерениях возродить фестиваль "Новая волна", однако показала, что его конкурс в Юрмале не нужен.

Напомним, певица ранее заявляла, что композитор "несправедливо" обижается на неё за создание фестиваля "Лайма. Рандеву" вместо знаменитой "Новой волны".

Однако в интервью изданию "Аргументы и факты" Крутой отметил, что Вайкуле "лукавит" о причине конфликта. По его словам, певица занималась организацией собственного фестиваля в тот момент, когда он вёл переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу.

— В это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья, — заявил Игорь Крутой.

При этом композитор добавил, что "каждый живёт по своей совести" и вопросов к Вайкуле у него больше нет.

Напомним, в июле 2014 года ряд российских артистов попал под санкции: в Латвию запретили въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. После этого фестиваль "Новая волна" покинул Юрмалу и переехал в Сочи. Позже в латвийском городе решили организовать другой фестиваль под руководством Лаймы Вайкуле, рассчитывая вернуть турпоток.