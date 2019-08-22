Эксперт рассказал Лайфу о возможностях молодёжи на фестивале "Таврида"

По словам Дмитрия Гусева, немаловажно, что творческая молодёжь получает возможность найти своего зрителя.

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев рассказал Лайфу о положительной взаимосвязи государства и представителей искусства на фестивале "Таврида-Арт", а также о том, какие возможности открываются перед участниками.

По его словам, фестиваль даёт возможность показать себя творческим людям, которые ищут возможности найти своего зрителя, достучаться до него и что-то сказать языком искусства. Государство открывает дверь этим молодым ребятам показать себя с творческой стороны.

— И там ведь и гранты будут выдаваться, это тоже важная штука. То есть государство формулирует искусству социальный заказ, говорит: "Ребят, мы считаем, что у нас сейчас в стране важно обсудить на языке искусства вот такие темы". А они говорят, что они этим занимаются. Ну отлично, давайте мы вас будем поддерживать. Вот это такая правильная форма взаимодействия государства и общества, — отметил Гусев.

Ранее сообщалось, что участники "Тавриды-Арт" развернули гигантский российский триколор в честь празднования Дня государственного флага РФ.