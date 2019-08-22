В Кремле заявили, что возвращение в G7 не является самоцелью России

Россия не отказывается от общения в любых форматах, однако возвращение в "Большую семёрку" не является для страны самоцелью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах. Вместе с тем, возвращение для России в "семёрку", в бывшую "восьмёрку", не является самоцелью, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в Москве считают не совсем эффективным обсуждение глобальных мировых проблем без участия ряда стран, в том числе Китая и Индии, поэтому более выигрышным являются другие форматы, например, G20.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Эту идею поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, Трамп поднимет эту тему на саммите G7, который пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа.