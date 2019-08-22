Челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены, арестовали на два месяца

Депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены, арестовали на два месяца. Это решение вынес Карталинский городской суд.

— Карталинский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азата Зарипова на срок два месяца, — сообщили в суде.

О заключении под стражу ходатайствовал следователь, защита Зарипова настаивала на домашнем аресте.

Как сообщал Лайф ранее, расправу Азат совершил в ночь на 21 августа, вернувшись с охоты. Первоначально сообщалось, что он якобы застал жену с любовником, но эта информация не подтвердилась.

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