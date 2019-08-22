Челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены, арестовали на два месяца

510

Депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены, арестовали на два месяца. Это решение вынес Карталинский городской суд.

Карталинский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азата Зарипова на срок два месяца, — сообщили в суде.

<p>Фото © <a href="http://zato-lokomotivny.ru/index.php?id=188:-&Itemid=121&option=com_content&view=category" target="_blank"><strong>Официальный сайт Администрации </strong></a><a href="http://zato-lokomotivny.ru/index.php?id=188:-&Itemid=121&option=com_content&view=category" target="_blank"><strong>Локомотивного городского округа</strong></a></p>

О заключении под стражу ходатайствовал следователь, защита Зарипова настаивала на домашнем аресте.

Как сообщал Лайф ранее, расправу Азат совершил в ночь на 21 августа, вернувшись с охоты. Первоначально сообщалось, что он якобы застал жену с любовником, но эта информация не подтвердилась.

Ружьё вместо суда. Суровый развод по-челябински — ревность, побои и убийства

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×