Ружьё вместо суда. Суровый развод по-челябински — ревность, побои и убийства

Депутат застрелил свою молодую красавицу-жену за признание в измене — эта новость попала в заголовки ведущих СМИ только благодаря особому статусу подозреваемого. Но на том же Южном Урале мужья нередко расправляются с неверными жёнами, избивая их при малейших подозрениях. А если жена была верна и просто хочет уйти, сделать это в Челябинске непросто. Сложная семейная ситуация часто усугубляется алкоголем — известным катализатором деструктивного поведения. На слова жены о разводе оскорблённый муж часто хватается за нож, а то и за ружьё. В то же время особенности местного менталитета не позволяют женщине защищаться от разъярённого мужчины. В глубине, казалось бы, региональной проблемы разбирался Лайф.

Челябинское пиво настолько сурово, что превышает по крепости медицинский спирт

Челябинские мужики настолько суровые, что могут взломать порносайт монтировкой... — подобные довольно распространённые в Сети шутки, кажется, имеют основания в реальности. Край, где добывают тяжёлые металлы, часто попадает в сводки криминальных новостей, наводя ужас своими кровавыми историями.

Локомотивный — этот посёлок городского типа считается в области особым муниципальным образованием. Для этого небольшого городка в восемь тысяч населения депутат городского округа, бизнесмен и главврач местной больницы Азат Зарипов считался серьёзным состоявшимся мужчиной. Нормальным мужиком.

Разница в возрасте с женой в двадцать один год существенная, но не вызывала вопросов у окружающих. Тридцатилетняя красавица Елена, судя по её социальным сетям, жила достойной, но довольно скромной провинциальной жизнью (или же просто не могла показывать свою настоящую жизнь во всей красе из-за особого статуса мужа). Интересно, что Елена никогда не выкладывала в соцсети совместные с мужем фото, позиционировала себя православной и дала детям русские имена. За время брака пара обзавелась троими детьми. Казалось, жили они счастливо.

Вчера ночью разгорячённый пивом Азат жарко спорил с женой, пытаясь таким образом вразумить Елену и сохранить семью. Несмотря на троих детей (самой младшей дочке было всего три года), Елена собиралась уйти от него. Интрижка началась пару месяцев назад с переписки жены в социальных сетях. Но пока не ясно, были ли эти отношения серьёзными на самом деле или только бредом ревности в воспалённом алкоголем мозге депутата-врача.

В социальных сетях Елена, несмотря на эффектную внешность, не приваживала ухажёров. В комментариях её красотой восхищались исключительно женщины. По словам депутата, Елена рассказала ему, что измена была и развод неизбежен. Быть может, и соврала, чтобы позлить подвыпившего супруга.

Но, услышав суровую правду, челябинский депутат не оценил откровенности и схватил свой карабин "Сайга". Двумя точными выстрелами Зарипов дал жене "развод по-челябински". Свидетелем страшного преступления оказались дети. Будучи практикующим медиком, Зарипов даже не оказал первой помощи. Елена умерла под утро уже в больнице...

Когда депутата повязали, Зарипов сказал, что пошёл на преступление осознанно и ни о чём не жалеет. Убивал за измену. То есть здесь, под Челябинском, даже в сознании законодателя — депутата! — убийство женщины, которая решила изменить свою жизнь, является приемлемым способом решения проблемы. Он даже ни о чём не жалеет. Даже о том, что судьба его троих детей теперь довольно туманна и трагична. Пока их забрала к себе бабушка, но потом их дальнейшим устройством займутся органы опеки.

Челябинские мужики настолько суровы, что закусывают водку нижней губой

Прямо сегодня, когда ревнивцу Зарипову предъявили обвинение в умышленном убийстве, челябинский суд рассматривал дело ещё одного женоубийцы — 43-летнего Ивана Коптеева. Ему дали девять лет "строгача".

В апреле этого года Коптеев также пришёл "мириться" со своей женой-ровесницей. С собой мужчина (видимо, для острастки) захватил нож. Когда разговор с бывшей ушёл в невыгодное для него русло, обозлившийся Коптеев нанёс своей жене Наталье Анциферовой десятки ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Коптеев страдал алкоголизмом. Он постоянно бил свою жену и дочь, угрожая выкинуть их с балкона. Издевался по-страшному. Вот как об этом говорит мать самой жертвы:

— Муж с ней воевал, с ножом кидался, а ребёнок всё это видел и прятался. Он ребёнку выдрал клок волос, грозился дочь с внучкой с балкона выбросить. Мне внучка, когда убийство случилось, столько всего рассказала. Мне-то было страшно. А тут ребёнок всё это видел. Говорит: "Бабушка, он меня бил в ванной о стиральную машинку, и я спряталась от него в шкаф. Потом слышу — мама кричит". Внучка выскочила, а он на жену с ножом бросился и метит ей в живот. Дочь успела в последний момент рукой отбиться. Это было за месяц до её гибели, в середине марта.

Через месяц он пришёл к ней на работу с ножом. А до этого, как рассказывала внучка, он Наташу душил. Внучка мне говорит: "Бабушка, мама лежит, спокойно спит, а он на неё пьяный сел и давай душить. Я палку взяла, как дала ему несколько раз. А он упал и уснул, а мама еле откашлялась".

Это же ужас! Она терпела столько лет это насилие! У нас нет закона, чтобы отгородить мать и ребёнка от этого. Почему Государственная дума не может принять такой закон? Ведь сколько женщин умирают, дети страдают!

Через шесть лет жестоко убивший свою жену Коптеев может проситься на УДО. Выйдет ещё до пятидесяти лет. Вполне сможет снова жениться и "развестись по-челябински".

У каждого, кто серьёзно занимался темой домашнего насилия, почти всегда возникает вопрос: а как же быть женщинам, попавшим в такую страшную и безвыходную ситуацию?

Челябинские женщины настолько суровы, что их боятся даже суровые челябинские мужики

Около недели назад в Челябинске был ещё один суд. Женщина решила всё-таки дать отпор агрессивному мужу. Викторию Школьникову осудили на три года условно за причинение тяжкого вреда здоровью. Но кто знает, сколько бы ей дали, если бы не общественный резонанс. По этой статье Школьниковой грозило десять лет лишения свободы.

Муж регулярно избивал Вику, но они мирились, потом опять ссорились. Типичная история. И вот во время празднования Нового года муж снова поднял на Вику руку при малолетнем сыне. Тогда женщина ударила его ножом, задев селезёнку и поджелудочную железу.

Вика вызвала истекающему мужу скорую, но он написал на неё заявление как на "домашнего тирана", выставив себя всего лишь беспомощной жертвой.