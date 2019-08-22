Медведев назвал главную цель проведения чемпионата WorldSkills

Главным итогом проведения международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получит молодёжь со всей России. Об этом на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил премьер Дмитрий Медведев.

— Думаю, что главный результат чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдёт в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей — девушек и юношей — получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками, — сказал глава кабмина.

Он выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт на самом высоком уровне, и выразил надежду на то, что результат нашей сборной будет достойным.

Медведев также отметил, что благодаря участию в чемпионате появляется много хорошо подготовленных специалистов, которые обладают всеми необходимыми в современном мире компетенциями и навыками.

Напомним, чемпионат WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа.