В Сочи родился редкий белый кенгуру

В зоопарке санатория "Октябрьский" города Сочи родился уникальный белый кенгуру, об этом дирекция написала в аккаунте в "Инстаграме".
Маленький кенгуру родился с шерстью белого цвета, розовыми глазами и размером всего пять сантиметров. Малыш всё время находится в сумке матери. Работникам пока не удалось взять его в руки, поэтому пол кенгурёнка пока не известен.
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В нашем санатории «Октябрьский» на свет появился Малыш Кенгурёнок. Родился несколько недель назад, посетители могут уже его увидеть сейчас! Детеныши кенгуру рождаются совсем крохами — всего пять сантиметров в длину. И сразу залезают в сумку к маме. Имя детёнышу пока не дали. Так как сотрудники зоопарка до сих пор не знают пол малыша — взять в руки его пока ни разу не удалось. Мы будем рады вашим предложениям как назвать Малыша!!! #зоо #зоопарк #санаторийоктябрьский #кенгуру
Также сотрудники санатория под публикацией с фото предложили пользователям помочь выбрать имя новорождённому. Подписчики советуют такие имена, как Октябрёнок, Кенга, Крошка и другие.
В Московском зоопарке сегодня тоже поделились новостью о прибавлении — семья сурикатов обзавелась потомством.
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