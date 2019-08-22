В Сочи родился редкий белый кенгуру

При рождении рост малыша составлял всего лишь пять сантиметров. Пользователям "Инстаграма" предлагают придумать ему имя.

В зоопарке санатория "Октябрьский" города Сочи родился уникальный белый кенгуру, об этом дирекция написала в аккаунте в "Инстаграме".

Маленький кенгуру родился с шерстью белого цвета, розовыми глазами и размером всего пять сантиметров. Малыш всё время находится в сумке матери. Работникам пока не удалось взять его в руки, поэтому пол кенгурёнка пока не известен.

Также сотрудники санатория под публикацией с фото предложили пользователям помочь выбрать имя новорождённому. Подписчики советуют такие имена, как Октябрёнок, Кенга, Крошка и другие.

В Московском зоопарке сегодня тоже поделились новостью о прибавлении — семья сурикатов обзавелась потомством.