Адвокат назвал дату обмена задержанными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится 28–29 августа. Об этом заявил адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.

— Саттарова готовят к обмену на одного из наших моряков (украинских. — Прим. Лайфа). На кого можно — сказать не могу, — приводит издание "theБабель" слова юриста.

Саттаров был доставлен в Службу безопасности Украины, где предстоит оформление всех юридических процедур обмена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что обладает информацией о процессе подготовки обмена, но поделиться ею не может. Дипломат выразила уверенность, что вопрос будет решён на правовой основе.

Ранее СМИ сообщили, что обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца лета. В Кремле подтвердили наличие контактов между странами по этому вопросу.