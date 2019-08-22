Дальнобойщик 17 часов ехал без остановок, чтобы спасти котёнка Липтона

Водитель подобрал его на трассе в Башкортостане, отвёз в клинику и назвал в честь чая.

Водитель фуры Александр Ермолаев 6 августа проезжал через село Языково в Башкирии, где и увидел на дороге котёнка, который еле полз в сторону обочины. Животное сбила машина: мордочка была разбита, а шкурка полностью содрана.

— Подошёл к нему, он уже готовился к смерти, головой упёрся в траву, глаза были закрыты, машины ездили, шумно. Подошёл, начал его по голове гладить, он глаза открыл. И вы не представляете, у меня сразу слёзы потекли, — рассказал Александр Лайфу.

Затем мужчина посадила котёнка в фуру, включил печку и стал звонить жене, чтобы она искала ветеринарки.

— Нашли клинику в село Языково. Врачи приняли нехотя, нет оборудования, зашить не смогли. Взяли с меня 200 рублей за укол, шприц. Взял у них ещё с собой. Начали искать в Уфе клинику, а в город фуры не пускают. Ехал через Урал, ночью останавливался на обочинах, делал уколы, обрабатывал раны этим антисептическим порошком. Он держался молодцом, мужик, — добавил дальнобойщик.

Утром в Екатеринбурге мужчина вызвал такси и повёз умирающее животное в ветеринарную клинику. Котенка осмотрели, нашли два перелома и ампутировали ему лапу. Сейчас он уже в стабильном состоянии.

Малыша назвали Липтон, в честь дня чая, который был как раз 7 августа, в день его спасения.

Через десять дней Александр уже сможет забрать котёнка из клиники.

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