Захарова назвала несерьёзными предложения по восстановлению России в G8

Дипломат посетовала на то, что сейчас приходится вести переговоры с людьми, исповедующими законы шоу-бизнеса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для возвращения России в G8 нужен профессиональный диалог. Предложения о восстановлении формата, звучавшие в последние дни, дипломат назвала несерьёзными.

— Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьёзная форма, так не делаются дела, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат отметила, что Россия рассмотрит предложения, которые поступят по итогам переговоров стран G7. Также Захарова посетовала, что, "если раньше мы имели дело с большими профессионалами, сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, исповедующих законы шоу-бизнеса".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Эту идею поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, Трамп поднимет эту тему на саммите G7, который пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа.