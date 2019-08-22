Полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие" выйдет в 2020 году

Ранее слухи о продолжении культового сериала не подтверждались ни одним из актёров.

Боб Оденкерк, сыгравший в шоу "Во все тяжкие" (Breaking bad) адвоката Сола Гудмана, в беседе с изданием The Hollywood Reporter проговорился о продолжении культового сериала. Им послужит полнометражный фильм, который уже в 2020 году покажут AMC и Netflix.

— Я слышал очень много разного на этот счёт, но тем не менее я впечатлён полнометражкой "Во все тяжкие". Не могу дождаться, чтобы увидеть её, — поделился Оденкерк с The Hollywood Reporter.

На вопрос, почему новую ленту держали в таком строгом секрете, актёр ответить не смог. Он признался, что не знает, о чём зрители в курсе, а о чём нет.

— Не могу поверить, что вы не знали о готовящейся картине... Они проделали огромную работу, чтобы сохранить всё в тайне, — заявил Оденкерк.

На данный момент сериал "Во все тяжкие" насчитывает пять сезонов. В нём рассказывается о больном раком учителе химии (Брайан Крэнстон), который со своим бывшим учеником (Аарон Пол) изготавливает и продаёт наркотики, чтобы оставить своей семье наследство после смерти.

Ранее СМИ уже сообщали о снимаемом в продолжение истории полном метре. Однако никто из актёров эту информацию не подтверждал, так что слухи оставались просто слухами.