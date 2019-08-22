Представитель России при ООН: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД

В ходе заседания Совета Безопасности ООН дипломат возмутился тем, что после выхода из ДРСМД представители США начали делать угрожающие заявления.

Вашингтон длительное время целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Они не оставляли никакого сомнения в том, что Вашингтон, во-первых, именно к этой ситуации и стремился, и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно, — приводит слова Полянского РИА "Новости".

При этом он отметил тот факт, что уже в первых числах августа глава Пентагона Марк Эспер заговорил о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев, хотя за столь короткий срок "подобное вооружение не создаётся".

Также Полянский напомнил, что Вашингтон испытал запрещённую договором ракету всего через пару недель после одностороннего расторжения договора.

Ранее в Пентагоне заявили, что не создавали запрещённые ДРСМД ракеты.

Вашингтон обвинял Россию в нарушении соглашения, однако в Москве неоднократно отвергали эти обвинения. США в феврале сообщили о выходе из ДРСМД. В следующем месяце в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.

В ответ на действия США президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.