Чиновник из Дагестана "состарился" на 34 года, чтобы получать пенсию

По данным прокуратуры, он также подделал трудовую книжку, по которой якобы "начал работать" ещё за четыре года до своего рождения.

Заместитель главы села Кулецма в Дагестане, молодой человек 1989 года рождения, получил подложные паспорт и трудовую книжку. По документам, его возраст был значительно завышен, а трудовой стаж мужчины насчитывался с 1985 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Приобретенный паспорт "состарил" молодого человека на 34 года. А в купленной трудовой книжке значилось, что в 1985–1996 годах он работал в колхозе. С этими заведомо ложными документами чиновник обратился в пенсионный фонд, где ему начислили пенсию по старости.

Как отмечает прокуратура, мужчина использовал поддельные документы ещё в начале 2018 года, когда реально на тот момент ему было 28 лет. За период с марта 2018-го по июль 2019-го он получил пенсионные выплаты на общую сумму, превышающую 155 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении сотрудников ПФР и ФМС, которые выдали мужчине заведомо подложные документы, дела о злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге. Расследование продолжается.

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