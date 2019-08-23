Вылетевший из Самары самолёт совершил экстренную посадку

По неизвестной на данный момент причине авиалайнер компании Smartavia вернулся в аэропорт вылета.

Самолёт, вылетевший из аэропорта Самары в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в справочной службе аэровокзала.

— Рейс вернулся в Самару, причины авиакомпания не уточняет, — цитирует своего собеседника агентство.

Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что самолёт принадлежал авиакомпании "Нордавиа", которая в этом году начала работать под брендом Smartavia.

Ранее сообщалось, что самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский из-за того, что в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Пилотам, сумевшим выполнить посадку, президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России.