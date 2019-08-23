СМИ сообщили об угрозе распространения переносчиков смертельных болезней в РФ

По данным специалистов, уже зафиксировано семь случаев заражения лихорадкой Западного Нила в Краснодарском крае.

Вместе с жарой Центральной России грозит распространение опасных насекомых-переносчиков тропических болезней. Они уже охватили Черноморское побережье страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.

Роспотребнадзор уже сообщил о семи случаях заболевания лихорадкой Западного Нила на Кубани. Однако, как утверждают специалисты, угроза распространения смертельных болезней куда масштабнее. Если хотя бы один турист, укушенный комаром-переносчиком, заболеет тропической лихорадкой, то под угрозой заражения окажется целый регион, подчеркивают специалисты.

— Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию, — приводят "Известия" слова ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.

По словам экспертов, эти комары могут служить источником распространения таких болезней как лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика и других. А один из видов служит также основным распространителем вируса желтой лихорадки, симптомом которой выступает тяжелое состояние, сопровождающееся желтухой.

Оба вида найденных комаров также могут переносить личинок нитчатых червей, способных вызвать поражение внутренних органов у людей и животных.

Ранее Лайф сообщал о стюардессе, скончавшейся от заражения лихорадкой Денге.