Президент Бразилии обвинил Макрона в колониальной ментальности

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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © Zuma/ТАСС

По мнению Жаира Болсонару, французский лидер рассчитывает добиться личных политический целей на фоне проблемы природных пожаров в Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Эмманюэля Макрона в "колониальной ментальности, неуместной в XXI веке". Также Болсонару заявил, что лидер Франции, призвавший обсудить ситуацию с пожарами на грядущем саммите G7, таким образом преследует личные политические цели.

— Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке, — написал лидер Бразилии в своём аккаунте в "Твиттере".

Болсонару также добавил, что Макрон использовал поддельные фотографии, говоря о ситуации в Амазонии.

Ранее президент Франции в своём твиттере назвал пожары в Амазонии международным кризисом. По данным на 21 августа, огнём было уничтожено 1,86 миллиона га экваториального леса.

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