В Якутии за сутки потушили более 231 тысячи гектаров леса

На территории Якутии за прошедшие сутки ликвидировано 11 пожаров общей площадью 231,9 тысячи гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство экологии.

В настоящий момент на территории региона ведутся работы по тушению ещё четырёх очагов возгорания. В работах задействовано 190 человек и 12 единиц техники.

Также, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), ликвидированы все лесные пожары на территории заповедников Бурятии на побережье Байкала.

Ранее в регионе были зафиксированы возгорания на трёх особо охраняемых природных территориях. Спровоцированы они были сухими грозами, причём очаги пожаров находились в труднодоступных зонах.

Отметим, режим чрезвычайной ситуации действует в настоящее время в четырёх субъектах РФ: на территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Бурятии.

Напомним, что недавно Россельхоз подсчитал, какой ущерб нанесли природные пожары экономике России.