Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита

Эксперт также рассказал о влиянии на болезнь внешних факторов, основных симптомах и об осложнениях после операции.

На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки, психические переживания или предпочтения в пище могут как-то повлиять на воспаление аппендикса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заведующего отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Андрея Кригера.

— Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.

Что касается гендерной предрасположенности, то и у мужчин, и у женщин заболевание встречается с одинаковой частотой. При этом женщины его часто путают с гинекологическими заболеваниями. А вот люди преклонного возраста к воспалению аппендикса склонны меньше — как правило, болезнь затрагивает людей работоспособного возраста.

Эксперт также обратил внимание на то, что в том случае, если диагноз не вызывает сомнений, без хирургического вмешательства обойтись не получится. Такое заболевание, как аппендицит, антибиотиками не вылечить.

Кригер добавил, что в целях профилактики проводить операцию по удалению аппендикса нельзя, так как это может принести ряд осложнений.

— Распространённое мнение о том, что аппендицит — это острая боль, которую человек не может терпеть, неверно. Если возникла нестерпимая "кинжальная" боль в животе, чаще всего это колика или перфорация полого органа, — отметил врач. По его словам, боли от аппендицита терпимы и люди зачастую не обращаются к врачу своевременно.

Как правило, воспаление аппендикса вызывает следующие симптомы: боли вверху живота или по всему животу и тошнота. При этом через несколько часов боль смещается в правую нижнюю часть живота, уточнил Кригер.

Хирург также подчеркнул, что заниматься самодиагностикой ни в коем случае нельзя. Если вы подозреваете у себя аппендицит, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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