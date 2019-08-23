Российская компания создала технологию распознавания человека по силуэту

Специалисты российской компании Ntechlab разработали технологию распознавания человека по силуэту. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Минин. По его словам, новая технология позволит отслеживать перемещение людей по городу и находить нарушителей правопорядка. Испытание новой разработки планируют провести в Москве и нескольких регионах, среди которых отметили Татарстан, Тюмень, Рязань и Кемерово.
— (Мы) не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушёл с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо, — цитирует Минина ТАСС.
Гендиректор компании добавил, что, по прогнозам учёных, технология должна иметь успех в странах Европы, где законодательство по хранению и обработке персональных данных жёсткое и распознавание лица воспринимается негативно.
При этом Минин добавил, что технология ещё находится на стадии доработки и будет окончательно завершена "в сентябре-октябре". Далее учёные планируют заняться усовершенствованием точности распознавания.
—Начнём с 90%, до 99% будем стремиться дойти за полгода-год, будет набираться база, нужно время, — отметил он.
По его словам, наибольшую трудность на пути адаптации новой системы распознавания представляют технические особенности камер, требующие индивидуального подхода. Так, некоторые из них цветные, некоторые — чёрно-белые, и так далее.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудники МВД тестируют камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лица, созданные разработчиками компании Ntechlab.
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