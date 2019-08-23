Кличко назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом"

Мэр Киева пытался провести аналогию в правовом статусе российского города и столицы Незалежной.

Севастополь наравне с Киевом обладает особым статусом на Украине. Такое мнение высказал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

Градоначальник отметил, что статус этих городов подразумевает, что главы этих территориальных субъектов обладают полномочиями глав администраций. Вместе с тем он выразил мнение, что власти Украины хотят сделать занимаемую им должность "номинальной".

— Хотят сделать (так. — Прим. Лайфа), чтобы мэр стал номинальной должностью: сидел и рассказывал, что он мэр, ленточки перерезал и цветы к памятникам клал, — возмутился Кличко.

Как ранее сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский выступил за увольнение Виталия Кличко с поста мэра Киева. Однако украинский кабмин отказался увольнять Кличко.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".