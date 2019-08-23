AliExpress разрешил россиянам возвращать товары без объяснения причин

Представители онлайн-площадки намерены подобным образом увеличить спрос на одежду и обувь.

Российские пользователи AliExpress с 23 августа получат возможность возвращать любые покупки без объяснения причин. Об этом в беседе с РБК рассказал представитель торговой площадки Антон Пантелеев.

Покупатели смогут вернуть товар в течение двух недель с момента получения заказа. Россия станет первой страной после Китая, где AliExpress ввёл такую услугу.

— Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата, — отметил генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй.

По мнению представителей онлайн-площадки, изменения позволят повысить спрос на одежду и обувь. Ранее покупатель мог вернуть товар только из-за несоответствия его заявленным характеристикам. При этом нужно было аргументировать причины возврата и оплатить пересылку продавцу.

Ранее сообщалось, что приложения "ВКонтакте" и AliExpress стали одним целым.