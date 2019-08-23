Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой мечети в Европе

Мечеть способна вместить более 30 тысяч верующих. Кроме того, на прилегающих территориях может разместиться ещё 70 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием в городе Шали самой крупной мечети в Европе. Текст поздравительной телеграммы на церемонии открытия зачитал постпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

— Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта — знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской Республики, исповедующих ислам, — говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что мечеть поспособствует к приобщению молодёжи к историческим и религиозным традициям предков.

Мечеть "Гордость мусульман", названная именем пророка Мухаммеда, способна вместить более 30 тысяч верующих. Она состоит из белого мрамора. В оформлении использованы чистое золото и ручная роспись. На прилегающей к мечети территории может разместиться около 70 тысяч верующих. Высота минаретов составляет 63 метра, высота купола — 43 метра.