Нетаньяху рассказал Путину о своём визите на Украину

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Фото © Jim Hollander — Pool / Getty Images

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы совместной борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также в ходе беседы обсуждалась тема российско-израильского взаимодействия в Сирии. Кроме того, Нетаньяху проинформировал Путина об итогах своего визита на Украину, состоявшегося 19−20 августа. Собеседники не оставили в стороне и торгово-экономические вопросы, обсудив дальнейшее сотрудничество в этой сфере.

Немногим ранее Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Идлибе.

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