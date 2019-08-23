Самолёт "Уральских авиалиний" приземлился в Сочи после отказа гидравлики

Пассажирский самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Тель-Авива, приземлился в аэропорту Сочи с отказавшей гидравликой. Об этом сообщает "Интерфакс".

— [Самолёт] благополучно приземлился в сочинском аэропорту после сообщения экипажа об отказе гидравлики шасси, — говорится в сообщении источника агентства.

На борту находилось более 160 человек, из них никто не пострадал.

Напомним, сегодня совершил экстренную посадку ещё один борт "Уральских авиалиний", вылетевший из Самары.