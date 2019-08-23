В Федерации хоккея РФ прокомментировали четырёхлетнюю дисквалификацию Кузнецова

В Федерации хоккея России прокомментировали дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина. В частности, в ФХР исключили тот факт, что спортсмен мог принять запрещённое вещество, находясь в расположении сборной.

— Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещённых веществ в расположении сборной России исключено, — сообщили Лайфу в пресс-службе ФХР.

В федерации добавили, что будут внимательно следить за этой ситуацией.

Напомним, что хоккеист провалил допинг-тест, который сдавал во время последнего чемпионата мира. В организме спортсмена нашли следы кокаина, который относится к запрещённым препаратам. Сам Кузнецов отказался от вскрытия пробы В.