Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин
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Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Это решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF).
Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT— IIHF (@IIHFHockey) 23 августа 2019 г.
В допинг-пробе, которую взяли 26 мая, нашли кокаин. Сам Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б". Срок дисквалификации отсчитывается от 13 июня.
Напомним, сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова. Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. НХЛ начала расследование, однако быстро его закрыла.
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