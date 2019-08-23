Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

Фото © gettyimages

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Запрещённое вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею.

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Это решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF).

В допинг-пробе, которую взяли 26 мая, нашли кокаин. Сам Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б". Срок дисквалификации отсчитывается от 13 июня.

Напомним, сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова. Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. НХЛ начала расследование, однако быстро его закрыла.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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