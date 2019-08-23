Белая дорожка. Кузнецов и ещё 10 спортсменов, которые попались на кокаине

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов попался на употреблении кокаина. Хоккеиста отстранили на четыре года от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Лайф — о спортсменах, которые тоже были неравнодушны к кокаину.