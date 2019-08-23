Белая дорожка. Кузнецов и ещё 10 спортсменов, которые попались на кокаине

Роман Ерёменко
- Футбол
Случай Ерёменко — самый свежий. Он получил двухлетнюю дисквалификацию в 2016 году. Сейчас он уже вернулся на поле и всё ещё крут
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Тайсон Фьюри
- Бокс
Непобеждённый чемпион сам признавался, что употреблял кокаин для борьбы с депрессией. Но от лишения лицензии это его не спасло
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Майк Тайсон
- Бокс
Тайсон в автобиографии написал, что впервые попробовал кокаин в 11 лет. Допинг-пробы Майк сдавал с помощью искусственного пениса
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Диего Марадона
- Футбол
Обладатель "руки Бога" плотно сидел на кокаине прямо во время футбольной карьеры. Уже после её завершения проходил курс лечения
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Ламар Одом
- Баскетбол
Чемпион мира и НБА использовал "метод Тайсона", чтобы сдавать пробы. В итоге это довело Одома до потери сознания в публичном доме
Фото © instagram/lamarodom
Андре Агасси
- Теннис
Американец обеспечивал себе "прилив сил" с помощью амфетамина. Официальное признание не лишило его титулов и места в зале славы
Фото © instagram/agassi
Адриан Муту
- Футбол
Румын в своё время лишился контракт с "Челси" из-за того, что его поймали на кокаине. Клуб к тому же потребовал у Муту $17 млн
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Майкл Фелпс
- Плавание
Обладателя чуть ли не всех рекордов мира попался папарацци с марихуаной. Пришлось 3 месяца жить без бассейна
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Джош Хэмилтон
- Бейсбол
Бейсболист подсел на кокаин после ДТП, в которое попал с родителями. От зависимости не избавила даже дисквалификация
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Ришар Гаске
- Теннис
Гаске едва не получил бан на два года за кокаин, но сумел доказать, что препарат попал в организм через поцелуй. Дали 2,5 месяца
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