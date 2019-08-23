Белая дорожка. Кузнецов и ещё 10 спортсменов, которые попались на кокаине

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Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / Martin Meissner, © AP Photo / Marco Ugarte, © Patrick Smith / Getty Images

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов попался на употреблении кокаина. Хоккеиста отстранили на четыре года от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Лайф — о спортсменах, которые тоже были неравнодушны к кокаину.

Роман Ерёменко

  • Футбол

Случай Ерёменко — самый свежий. Он получил двухлетнюю дисквалификацию в 2016 году. Сейчас он уже вернулся на поле и всё ещё крут

Фото © fc-rostov.ru

Тайсон Фьюри

  • Бокс

Непобеждённый чемпион сам признавался, что употреблял кокаин для борьбы с депрессией. Но от лишения лицензии это его не спасло

Фото © instagram/gypsyking101

Майк Тайсон

  • Бокс

Тайсон в автобиографии написал, что впервые попробовал кокаин в 11 лет. Допинг-пробы Майк сдавал с помощью искусственного пениса

Фото © Instagram/miketyson

Диего Марадона

  • Футбол

Обладатель "руки Бога" плотно сидел на кокаине прямо во время футбольной карьеры. Уже после её завершения проходил курс лечения

Фото © instagram/maradona

Ламар Одом

  • Баскетбол

Чемпион мира и НБА использовал "метод Тайсона", чтобы сдавать пробы. В итоге это довело Одома до потери сознания в публичном доме

Фото © instagram/lamarodom

Андре Агасси

  • Теннис

Американец обеспечивал себе "прилив сил" с помощью амфетамина. Официальное признание не лишило его титулов и места в зале славы

Фото © instagram/agassi

Адриан Муту

  • Футбол

Румын в своё время лишился контракт с "Челси" из-за того, что его поймали на кокаине. Клуб к тому же потребовал у Муту $17 млн

Фото © instagram/adrian10mutu

Майкл Фелпс

  • Плавание

Обладателя чуть ли не всех рекордов мира попался папарацци с марихуаной. Пришлось 3 месяца жить без бассейна

Фото © instagram/m_phelps00

Джош Хэмилтон

  • Бейсбол

Бейсболист подсел на кокаин после ДТП, в которое попал с родителями. От зависимости не избавила даже дисквалификация

Фото © wikipedia

Ришар Гаске

  • Теннис

Гаске едва не получил бан на два года за кокаин, но сумел доказать, что препарат попал в организм через поцелуй. Дали 2,5 месяца

Фото © instagram/richardgasquet34

Из-за хоккеиста Кузнецова Россию могут лишить бронзовых медалей ЧМ

"Кузнецова подставили, он не знал, что принимает наркотик"

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Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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