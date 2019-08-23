Лукашенко заявил, что Зеленский попросил у него "какой-то" поддержки

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Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky, © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом заявил, что глава Украины Владимир Зеленский попросил у него поддержки.

У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским. Прим. Лайфа). Они просили какой-то поддержки, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

31 июля состоялся телефонный разговор между Зеленским и Лукашенко, в ходе которого президенты пригласили друг друга в гости.

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