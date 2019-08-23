Лукашенко заявил, что Зеленский попросил у него "какой-то" поддержки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом заявил, что глава Украины Владимир Зеленский попросил у него поддержки.

— У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским. — Прим. Лайфа). Они просили какой-то поддержки, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

31 июля состоялся телефонный разговор между Зеленским и Лукашенко, в ходе которого президенты пригласили друг друга в гости.