Лайф публикует кадры с места гибели семьи под камнепадом в Дагестане

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Фото © LIFE

От машины, в которой в момент ЧП ехали люди, осталась груда искорёженного металла.

Сильный камнепад в двух километрах от селения Сильди в Дагестане унёс жизни целой семьи. Лайф публикует кадры с места трагедии.

<p>Фото © LIFE</p>

В настоящий момент число жертв увеличилось до четырёх — в больнице скончался от полученных травм ещё один ребёнок.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф опубликовал список имён находившихся в машине людей.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, по предварительным данным, родители и двое детей на автомобиле возвращалась со сбора черники. В двух километрах от селения Сильди начался камнепад, машина сорвалась с дороги и упала в обрыв.

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