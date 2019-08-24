Лайф публикует кадры с места гибели семьи под камнепадом в Дагестане

Сильный камнепад в двух километрах от селения Сильди в Дагестане унёс жизни целой семьи. Лайф публикует кадры с места трагедии.
В настоящий момент число жертв увеличилось до четырёх — в больнице скончался от полученных травм ещё один ребёнок.
Ранее Лайф опубликовал список имён находившихся в машине людей.
Напомним, по предварительным данным, родители и двое детей на автомобиле возвращалась со сбора черники. В двух километрах от селения Сильди начался камнепад, машина сорвалась с дороги и упала в обрыв.
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