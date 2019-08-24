В США зарегистрировали первую смерть от курения вейпа

По данным врачей штата Иллинойс, за последнюю неделю вдвое возросло число госпитализированных из-за курения электронных сигарет.

В американском штате Иллинойс врачами был зафиксирован первый смертельный случай в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

По данным ведомства, человек, недавно куривший вейп, был доставлен в одну из больниц с тяжёлым респираторным заболеванием. При этом за последнюю неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализированных с лёгочными заболеваниями курильщиков электронных сигарет. В общей сложности в больницах штата находятся 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

19 августа Центр профилактики и контроля заболеваний в США (CDC) сообщил, что медики занимаются исследованием случаев заболевания, вызванных курением электронных сигарет. Вспышка заболеваемости охватила в основном молодых людей в Штатах. В исследовании также принимают участие департаменты здравоохранения штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота.

В период с 2 июня по 15 августа на территории США было зафиксировано 94 случая лёгочных заболеваний вследствие курения электронных сигарет. Ранее СМИ сообщали, что в Америке более двадцати человек госпитализированы после курения вейпа.