Трамп призвал американские компании убрать производство из Китая

Американский лидер также завил, что Китай ворует интеллектуальную собственность Соединённых Штатов.

Дональд Трамп потребовал от американских компаний оперативно найти альтернативу размещению своего производства в Китае. Из возможных вариантов — перенести производство обратно в США. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в "Твиттере".

— Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать перенос производств на родину и делать свою продукцию на территории США, — отметил президент США.

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Трамп также назвал Китай вором интеллектуальной собственности Соединённых Штатов. По его словам, из-за этого экономика США теряет сотни миллиардов долларов в год.

— Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, нам будет намного лучше без него, — написал Дональд Трамп. Американский лидер также пообещал, что в ближайшем будущем ответит на новые китайские пошлины.

Президент США также потребовал от американских компаний, которые осуществляют доставку товаров через КНР, проверять посылки на наличие фентанила (опиоидный препарат. — Прим. Лайфа) из Китая.

— Фентанил убивает 100 тысяч американцев в год. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заявил, что поставки прекратятся, но этого не случилось, — заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Китай вводит новые пошлины на американские товары на $75 миллиардов.