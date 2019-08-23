Китай вводит пошлины на американские товары на $75 млрд

Это ответное решение на действия Вашингтона. Дополнительный налог составит десять и пять процентов.

Китай вводит ответные пошлины на ввоз американских товаров объёмом 75 миллиардов долларов в год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госсовет КНР.

Дополнительные сборы в 10% и 5% на более чем 5000 наименований товаров вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.

В Госсовете КНР подтверждают, что это ответные санкции против Вашингтона, который ранее ввёл пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объёмом 300 миллиардов долларов.

США и Китай ведут "торговую войну" уже больше года. Ранее Лайф сообщал, что страны пытались возобновить переговоры.