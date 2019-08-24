Правительство Японии сообщило о новых запусках ракет КНДР

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Флаг Японии. Фото © Flickr/Ubé

Представители японского военного ведомства уточнили, что речь идёт о баллистических ракетах.

Пхеньян произвёл очередной запуск ракет. С соответствующим утверждением выступили представители Правительства Японии.

Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли, — отметили на сайте телеканала NHK.

В Министерстве обороны Японии уточнили, что для безопасности страны жест соседнего государства не представлял угрозы.

Предыдущий запуск ракет, проводимый Пхеньяном, состоялся 16 августа. Позже стало известно, что запуск контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Пхеньян не намерен вести переговоры с южнокорейским правительством, так как прослеживает попытку Сеула извлечь выгоду из новых переговоров Пхеньяна и Вашингтона.

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