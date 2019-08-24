Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис

Существенную часть заработка актрисы составляет гонорар за роль в фильмах Marvel Studios.

Второй год подряд американская киноактриса Скарлетт Йоханссон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Соответствующие данные опубликованы на сайте журнала Forbes.

По данным издания, за период с июня 2018 года по июнь 2019-го Йоханссон заработала $56 миллионов. Из них $35 миллионов актриса получила за съёмки в картине "Мстители. Финал" (Avengers: Endgame, 2019) от Marvel Studios. Также значительную часть суммы Скарлетт получила за роль в фильме "Чёрная вдова" (Black Widow), премьера которого назначена на 2020 год.

За ней следом, правда, с большим отрывом идёт колумбийская и американская актриса София Вергара. Наиболее известная по роли Глории Дельгадо-Притчетт в сериале "Американская семейка", Вергара ещё в прошлом году стала самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой по версии Forbes. В этом году издание насчитало $44,1 миллиона заработка актрисы.

Тройку лидеров замыкает Риз Уизерспун, с июня 2018-го по июнь 2019-го получившая $35 миллионов.

В общей сложности актрисы из рейтинга Forbes заработали за год $314,6 миллиона без учёта налогов. Несмотря на то что заработок женщин в Голливуде возрос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 69%, он всё ещё существенно ниже, чем у мужчин-актёров. Согласно последнему исследованию Forbes, за год они заработали в сумме $588,3 миллиона.