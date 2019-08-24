Власти Южной Кореи обеспокоены новыми запусками ракет КНДР

По данным южнокорейских военных, ракеты КНДР пролетели около 380 километров и упали в море.

В Южной Корее обеспокоены новыми запусками ракет со стороны КНДР. Это следует из заявления, принятого на экстренном совещании Совета национальной безопасности (СНБ) Республики Корея, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

— Участники встречи под председательством главы СНБ Чон Ый Ёна выражают серьёзную обеспокоенность новыми запусками и призывают Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряжённости, — сообщили в Сеуле.

Несмотря на то что совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи закончились ещё в начале этой недели, КНДР всё-таки произвела запуск ракет малой дальности.

Члены СНБ также условились приложить все усилия для того, чтобы вернуть КНДР к переговорам по денуклеаризации полуострова.

Ранее Правительство Японии сообщило о новых запусках ракет с территории Северной Кореи. Однако территориальных вод Японии они не достигли.