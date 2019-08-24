В Киеве пообещали поднять флаг Украины над Владивостоком

По словам украинского министра Владимира Омеляна, сто лет назад украинский флаг якобы уже развевался над дальневосточным городом.

Киев победит в "войне" с Москвой, и тогда заявление о "Европе от Лиссабона до Владивостока" станет реальностью. В особенности когда над Владивостоком будет развеваться украинский флаг. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщают украинские СМИ.

— Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад, — прокомментировал украинский министр слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщал Лайф, ранее французский лидер после встречи с президентом России Владимиром Путиным разместил в своём фейсбуке пост на русском языке. В нём он называет Россию "глубоко европейской страной" и говорит, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока". Также Макрон выразил уверенность в том, что Россия имеет европейское будущее.